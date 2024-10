Η ΚΑΕ ΑΕΚ με ανάρτησή της στα social media ευχήθηκε γρήγορη επιστροφή στην αγωνιστική δράση, στον Αμερικανό που το 2015 φόρεσε την φανέλα της Ένωσης.

You will come back stronger Scottie! 🙏🏽#aekbc #Wilbekin pic.twitter.com/fMBtN4dJtw