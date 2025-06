Επίσημα στον Ερυθρό Αστέρα ο Εμπούκα Ιζούντου 

КК Црвена звезда Меридианбет обавештава јавност да је нови члан нашег тима центар Ебука Изунду.



Један од најбољих скакача Лиге Шампиона и турске лиге потписао је у уговор са црвено-белима и представљаће велико појачање на позицији центра.



Welcome to Red and Whites, Ebuka! 🔴⚪️… pic.twitter.com/995JlXM97H