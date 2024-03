Euroleague για Ράιτ: Το κομμάτι που έλλειπε και 6-0

Ειδική αναφορά στον Αμερικανό σέντερ του Ολυμπιακού έκανε με ποστάρισμά της η Euroleague.

Από την στιγμή που ο Μόουζες Ράιτ εντάχθηκε στον Ολυμπιακό, οι ερυθρόλευκοι μετράνε έξι νίκες σε ισάριθμα ματς, καλύπτοντας το χαμένο έδαφος.

Ο Ράιτ κόντρα στον Παναθηναϊκό πραγματοποίησε την καλύτερή του εμφάνιση με τα ερυθρόλευκα, σημειώνοντας 19 πόντους με 9/9 δίποντα και δίνοντας ενέργεια και ενθουσιασμό στην ομάδα του.

Olympiacos is 6-0 since Moses Wright joined 🔴 pic.twitter.com/GEgc80YKLn

He chose the best moment to perform👀 pic.twitter.com/l9hHdSrA2D

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) March 15, 2024