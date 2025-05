Euroleague: “Ένα κλειστό…κλαμπ”

Ο φετινός MVP της Euroleague είναι ο δεύτερος στην ιστορία των “πράσινων” που κατακτά το συγκεκριμένο βραβείο με τον Δημήτρη Διαμαντίδη να είναι ο πρώτος και την επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης να δημοσιεύει μια φωτογραφία με τους δύο σταρ η οποία συνοδευόταν με ένα σχόλιο αλλά και τα στατιστικά τους.

«Μόνο δύο παίκτες έχουν κερδίσει τον τίτλο του MVP φορώντας την πράσινη φανέλα του Παναθηναϊκού. Ο Κέντρικ Ναν συναντά τον θρυλικό Δημήτρη Διαμαντίδη σε ένα πολύ κλειστό κλαμπ»

Only two players have won the MVP while wearing the green of @Paobcgr



Kendrick Nunn joins legendary figure Dimitris Diamantidis in a very exclusive club ⭐️#EveryGameMatters pic.twitter.com/1PLgjeWkbz