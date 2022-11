Ετοιμάζεται για… επιστροφή ο Ίρβινγκ

Μετά το “χάος” των τελευταίων ημερών, το οποίο δημιούργησε ο ίδιος ο Αμερικανός γκαρντ των Μπρούκλιν Νετς, πλέον φαίνεται πως η κατάσταση έχει εξομαλυνθεί και η επάνοδός του στο παρκέ πλησιάζει.

Έτοιμος να επιστρέψει στους αγωνιστικούς χώρους του NBA φέρεται να είναι ο Καϊρί Ίρβινγκ. Υπενθυμίζουμε ότι ο 30χρονος πριν από λίγες ημέρες δημοσίευσε βίντεο το οποίο περιέχει αντισημιτικό περιεχόμενο, με αποτέλεσμα η ομάδα του να τον… βάλει σε αναστολή. Ωστόσο, μετά τις συναντήσεις που είχε τις τελευταίες ημέρες με τον κομισάριο της λίγκας, Άνταμ Σίλβερ, αλλά και τον ιδιοκτήτη της ομάδας, Τζο Τσάι, το κλίμα φαίνεται να αλλάζει.

«Οι Νετς και ο Καϊρί, μαζί με το NBA και την ένωση των παικτών, δουλεύουν εποικοδομητικά σε μια διαδικασία συγχώρεσης, θεραπείας και εκπαίδευσης» έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ο Καναδός δισεκατομμυριούχος.

Δείτε τις αναρτήσεις του ιδιοκτήτη των Νετς:

The Nets and Kyrie, together with the NBA and NBPA, are working constructively toward a process of forgiveness, healing and education.

— Joe Tsai (@joetsai1999) November 11, 2022