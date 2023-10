Επιβλητικός ο Ερυθρός Αστέρας στην ευρωπαϊκή πρεμιέρα

Η έναρξη της Euroleague 2023/24 έλαβε χώρα στη Σερβία, ανάμεσα στην ομάδα του Ντούσκο Ιβάνοβιτς και του Τι Τζέι Πάρκερ, με τους γηπεδούχους να ξεκινάνε με το… δεξί τις υποχρεώσεις τους, νικώντας με 94-73, μετά από μία εντυπωσιακή απόδοση.

Ο Ερυθρός Αστέρας πανηγύρισε στην πρώτη αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής λίγκας μπάσκετ… ισοπεδώνοντας την Βιλερμπάν με τελικό σκορ 94-73.

Η σερβική ομάδα έδειξε από νωρίς τις προθέσεις της αλλά και το υλικό που θέλει να παρουσιάσει ο Ιβάνοβιτς μέσα στην σεζόν, με στόχο τα πλέι-οφ της διοργάνωσης. Μάλιστα, η “φαρέτρα” του Μαυροβούνιου τεχνικού είχε τέσσερις παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων (!), δείχνοντας πως μπορεί να βρει λύσεις από πολλά μέτωπα.

Ο αγώνας

Τον πρώτο πόντο της χρονιάς σκόραρε ο Ζοφρέ Λοβέρν για τους γηπεδούχους, ανοίγοντας λογαριασμό στην Euroleague στα 24 πρώτα δευτερόλεπτα της αναμέτρησης. Ο Ερυθρός Αστέρας έχτισε αμέσως μία διαφορά τάξεως 10 πόντων, με τον Σαμπάζ Νέιπιερ να ευστοχεί πίσω από τα 6.75 μέτρα και να κάνει το 17-7, με μόλις τέσσερα λεπτά να έχουν περάσει. Ο Πάρις Λι προσπάθησε να αντιδράσει από μεριάς των φιλοξενούμενων, αλλά η γαλλική ομάδα δεν μπορούσε να αντισταθεί στην επίθεση των Γκεντράιτις, Σιμόνοβιτς και Νέιπιερ, με την διαφορά να αγγίζει ακόμη και τους 13 πόντους (29-16, με 1’19” να απομένει). Με δίποντο του Μάικ Σκοτ, η Βιλερμπάν μείωσε στους 2, διαμορφώνοντας το 29-18, το οποίο ήταν και σκορ της πρώτης περιόδου.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, οι γηπεδούχοι “κόλλησαν” στο σκορ στα πρώτα δυόμιση λεπτά, με την ομάδα του Τι Τζέι Πάρκερ να μην το εκμεταλλεύεται. Ο Μίλος Τεόντοσιτς ήταν εκείνος που “ξεπάγωσε” τον Ερυθρό και έκανε το 32-20, με εύστοχο τρίποντο. Ο Νεμάνια Νέντοβιτς μπήκε και εκείνος στην εξίσωση, βοηθώντας στο 42-27, με πέντε λεπτά να απομένουν για την ολοκλήρωση του ημιχρόνου. Μάλιστα, το… χάσμα έφτασε και στους 21, με τρίποντο του Σαμπάζ Νέιπιερ, κάνοντας το 52-31, για το πρώτο μισό.

Η τρίτη περίοδος συνέχισε με τον ίδιο τρόπο, με την οικοδέσποινα ομάδα να δείχνει πως έχει πολλαπλές επιλογές για να βάλει καλάθι στην επιστροφή της Euroleague, ενώ οι φιλοξενούμενοι είχαν μοναδικό “παραστάτη” τον Τιμοτέ Λουαού-Καμπαρό. Το φράγμα της διαφοράς των 21 πόντων “έσπασε”, με σχεδόν δυόμιση λεπτά να έχουν περάσει για το δεύτερο ημίχρονο, μετά το τρίποντο του Μπράνκο Λάζιτς. Για την ακρίβεια, ο 34χρονος Σέρβος γκαρντ ευστόχησε πίσω από τα 6.75 μέτρα και έκανε το 62-37 (+25), σημειώνοντας το 14/26 στα συνολικά τρίποντα των “ερυθρόλευκων”, το οποίο αντιστοιχεί στο ποσοστό ευστοχίας τάξεως 53.8%. Με δύο διαδοχικά τρίποντα, ο Νάντο ντε Κολό μείωσε στους 19, με 4 λεπτά και 32 δευτερόλεπτα να απομένουν για την ολοκλήρωση της τρίτης περιόδου. Μάικ Σκοτ και Φρανκ Τζάκσον προσπάθησαν να μαζέψουν στους 14, πράγμα και το οποίο έγινε και το τρίτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με σκορ 69-55.

Στην τελευταία περίοδο, η Βιλερμπάν προσπάθησε να συνεχίσει την… αντίσταση και το έκανε ξανά με τον Μάικ Σκοτ, ο οποίος δεν ήθελε να επιτρέψει στην διαφορά να ξεφύγει πάλι από τους 14. Αυτό όμως δεν κράτησε για πολύ, αφού ο Νταλιμπόρ Ίλιτς έκανε το 82-63 (+19), στα μισά του τελευταίου δεκαλέπτου. Καμία ελπίδα δεν υπήρχε για το σύνολο του Τι Τζέι Πάρκερ και η διάφορά παρέμεινε υψηλή, με το τελικό σκορ της αναμέτρησης (94-73) να το αποδεικνύει.

