Επιβλητική Ιαπωνία, “πέρασε” από το Πράσινο Ακρωτήρι

Οι Ασιάτες επιβλήθηκαν του Πράσινου Ακρωτηρίου, για τις θέσεις 17-32, του Mundobasket 2023, με τελικό σκορ 80-71, περνώντας στους Ολυμπιακούς.

Το πρώτο δεκάλεπτο βρήκε τις δύο ομάδες κοντά στο σκορ και με την λήξη του, το Πράσινο Ακρωτήρι προηγούταν μονάχα για δύο πόντους (19-17). Μέχρι το ημίχρονο, η Ιαπωνία εξφενδόνισε την διαφορά στους 13 πόντους, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με σκορ πρώτου μισού 50-37.

Στο τρίτο δεκάλεπτο, οι Ασιάτες ακούμπησαν την διαφορά ακόμη και των 20 πόντων (73-53), αλλά η περίοδος ολοκληρώθηκε με το 73-55. Το ταμπλό έγραψε 80-71 στην λήξη του ματς, με τους Ιάπωνες να διαχειρίζονται την διαφορά που έχουν χτίσει, με το τελευταίο δεκάλεπτο να λαμβάνει τίτλο διαδικαστικού χαρακτήρα.

Έτσι, οι “Σαμουράι” όχι μόνο πρόσθεσαν μία νικηφόρα αναμέτρηση στο βιογραφικό τους, αλλά κέρδισαν και το εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024, στο Παρίσι.//ΓΚ

JAPAN, GET ON YOUR FEET – YOU ARE GOING TO THE OLYMPICS!!!#FIBAWC x #WinForJapan 🇯🇵 | #AkatsukiJapan pic.twitter.com/Biy4KQMSfX

— FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) September 2, 2023