Επιβίωσαν οι Σανς με ηγέτη Μπούκερ

Το Φοίνιξ κατάφερε μετά από ένα… δραματικό φινάλε να επιβληθεί με 119-116 των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, οι οποίοι έχασαν με αποβολή τον Ντρέιμοντ Γκριν.

Μετά από ένα ματς για… γερά νεύρα και τον Μπράντλεϊ Μπιλ να πατάει ξανά παρκέ μετά από καιρό και τον Κέβιν Ντουράντ να είναι στα “πιτς”, οι Φοίνιξ Σανς επικράτησαν με 119-116 των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς. Οι “Ήλιοι” ανέβηκαν έτσι στο 13-10, ενώ οι “Πολεμιστές” έπεσαν στο 10-13.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Ντέβιν Μπούκερ, ο οποίος πρωταγωνίστησε και σημείωσε 32 πόντους, μοιράζοντας παράλληλα 7 ασίστ στο κομβικό σημείο του ματς. Επάξια στο πλευρό του στάθηκε ο Γιουσούφ Νούρκιτς, ο οποίος είχε 17 πόντους και 13 ριμπάουντ, ενώ ο Μπράντλεϊ Μπιλ πρόσθεσε 16 πόντους με τη σειρά του.

Devin Booker (32 PTS) led the @Suns to victory in a down-to-the-wire game against the Warriors! pic.twitter.com/q9XT55KFeF

— NBA (@NBA) December 13, 2023