Επιστρέφει στο ΣΕΦ ο Έισι Λο

Ο παλαίμαχος Αμερικανός γκαρντ θα εμφανιστεί ξανά έπειτα από πολλά χρόνια στο φαληρικό στάδιο, αφού θα παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι “ερυθρόλευκοι” του Γιώργου Μπαρτζώκα υποδέχονται τους Μαδριλένους στο ΣΕΦ (5/12, 21:15, ΕΡΑ ΣΠΟΡ) στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Euroleague και ένας παλιός γνώριμος θα βρίσκεται στις κερκίδες.

Ο λόγος για τον Έισι Λο, που φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού τη διετία 2012-14, κατακτώντας δύο φορές το ευρωπαϊκό. Την είδηση αποκάλυψε η “ερυθρόλευκη” ΚΑΕ, που δεν έκρυψε τη χαρά της για την επιστροφή του Αμερικανού.//ΜΠ.

😊 Tomorrow we will have a special guest!!! We can't wait to welcome you back home @AcieLawIV !!! #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/h8dl39Ulbb

— OLYMPIACOS BC (@Olympiacos_BC) December 4, 2023