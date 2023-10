Επιστρέφει στη Γαλατά ο Ντι Μποστ

Ένα βήμα από την επιστροφή του στη Γαλατάσαραϊ βρίσκεται ο Αμερικανός γκαρντ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Μετροπολιτάν 92.

Σύμφωνα με το “Basketnews“, ο Ντι Μποστ είναι σε προχωρημένες συζητήσεις με τη Γαλατάσαραϊ, για την επιστροφή του. Ο 34χρονος γκαρντ υπέγραψε στην “Τσιμπόμ” το καλοκαίρι του 2021 και στα μισά της σεζόν 2022/23 αποχώρησε για να αγωνιστεί στην Euroleague και την Βιλερμπάν.

Φέτος, ο Μποστ παρέμεινε στη Γαλλία, για λογαριασμό της Μετροπολιτάν 92, και όπως φαίνεται είναι ένα βήμα από την αντίπαλο του ΠΑΟΚ στον 7ο όμιλο του Basketball Champions League.

Στο διάστημα που αγωνίστηκε με την ομάδα της Βουλώνης, ο έμπειρος περιφερειακός είχε κατά μέσο όρο 12 πόντους, 3,2 ριμπάουντ και 5,2 ασίστ, στο πρωτάθλημα.//ΓΓ.

Dee Bost is expected to return to Galatasaray Istanbul, per sources.

— Donatas Urbonas (@Urbodo) October 27, 2023