Επιστρέφει στη δράση ο Φοξ

Ο Αμερικανός γκαρντ των Σακραμέντο Κινγκς αναμένεται να επιστρέψει στο rotation της ομάδας του ενόψει της αναμέτρησης με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς (14/11, 05:00).

Ο ΝτιΆαρον Φοξ μετά από απουσία πέντε μηνών με τραυματισμό στο πόδι, είναι υγιής και αναμένεται να επιστρέψει στη δράση για τους Σακραμέντο Κινγκς στο αποψινό παιχνίδι κόντρα στους Κλίβελαντ Καβαλίερς (14/11, 05:00).

O Mάικ Μπράουν πλέον θα έχει στη διάθεσή του τον βασικό άσσο της ομάδας του, ο οποίος προπονήθηκε με την υπόλοιπη ομάδα, η οποία χωρίς αυτόν μέτρησε δυο νίκες στα πρώτα πέντε παιχνίδια της σεζόν.//Γ.

Sacramento Kings All-Star De’Aaron Fox is expected to return to lineup as soon as tonight vs. Cavaliers, or Wednesday at Lakers, sources tell me and @sam_amick. Fox has missed last five games due to a sprained ankle. He was a full participant in today’s shootaround.

