Επιστρέφει στη δράση και στους Χόρνετς ο Μπρίτζες

Ελεύθερος χωρίς κανένα περιορισμό θα είναι από το επόμενο καλοκαίρι ο 25χρονος φόργουορντ, ο οποίος υπέγραψε την προσφορά της ομάδας του Σάρλοτ.

Ο Μάιλς Μπρίτζες υπέγραψε με τους Σάρλοτ Χόρνετς και έτσι το επόμενο καλοκαίρι θα είναι free agent χωρίς περιορισμούς, όπως ανέφερε ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι του ESPN και αναμένεται να λάβει 7,9 εκατομμύρια δολάρια τη νέα χρονιά.

Ο 25χρονος Αμερικανός φόργουορντ έχασε ολόκληρη την περασμένη αγωνιστική περίοδο, καθώς είχε δικαστήριο με την πρώην σύζυγό του, η οποία τον κατηγόρησε για ενδοοικογενειακή βία και έτσι θα μετράει η ποινή του εφόσον γυρίσει στη δράση και αναμένεται να χάσει 10 αγώνες από τη σεζόν.//Γ.

