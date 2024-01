Επιστρέφει ο Γουίλις για την Εφές

Η τουρκική ομάδα ανακοίνωση την επιστροφή του πάουερ φόργουορντ, λίγες ώρες πριν την αναμέτρηση κόντρα στο Παναθηναϊκό, στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής της Euroleague.

Η Αναντολού Εφές βλέπει τον Ντέρεκ Γουίλις να επιστρέφει στη δράση και να φοράει μπαίνει ξανά στα παρκέ, ο οποίος δεν είχε αγωνιστεί από το περασμένο Νοέμβριο. Πιο συγκεκριμένα, ο φόργουορντ της τουρκικής ομάδας τραυματίστηκε στις 25/11, στην αναμέτρηση κόντρα στη Παρτιζάν, περνώντας τη πόρτα του χειρουργείου για να υποβληθεί σε επέμβαση στο δεξί του χέρι.

Μάλιστα, η Εφές θα αγωνιστεί στο ΟΑΚΑ, κόντρα στο Παναθηναϊκό (Τρίτη 09/01, 21:15), γνωστοποιώντας λίγες ώρες πριν το ματς, πως ο Γουίλις επιστρέφει στα παρκέ. Μέχρι στιγμής, ο 28χρονος μετράει 8 πόντους, με 58.8% στο δίποντο και 42.9% στο τρίποντο, 4.3 ριμπάοντ και 1.1 ασίστ, σε 26:33.//ΓΚ

