Επισημοποιήθηκε το “διαζύγιο” με Γκάι

Οι δρόμοι του Αμερικανού γκαρντ και του Παναθηναϊκού… χώρισαν κι επίσημα, με την “πράσινη” ΚΑΕ να τον αποχαιρετά μέσω ανάρτησής της στους λογαριασμούς που διατηρεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Κάιλ Γκάι αποτελεί παρελθόν για το “τριφύλλι”, μιας και η συνεργασία των δύο πλευρών λύθηκε οριστικά. Ο πρώην παίκτης της Μπανταλόνα αναζητεί πλέον τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, με την Τενερίφη να φαντάζει το φαβορί για να αποσπάσει την υπογραφή του.//Α.

Η ανάρτηση του Παναθηναϊκού:

Thank you, @kylejguy 💚☘️

We wish you all the best for the future 🙌🏼#WeTheGreens #paobcaktor pic.twitter.com/wayWClH1ff

— Panathinaikos BC (@paobcgr) January 1, 2024