Επίσημα στους Μάβερικς ο Ντόρσεϊ

Συμπαίκτης του Λούκα Ντόνσιτς είναι με κάθε επισημότητα από το απόγευμα της Κυριακής (24/7) ο ομογενής γκαρντ, μιας και η ομάδα από το Τέξας ανακοίνωσε την απόκτησή του.

Από τον Ολυμπιακό στους Ντάλας Μάβερικς ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο 26χρονος υπέγραψε πριν λίγες ώρες το two-way συμβόλαιό του με την ομάδα από το ΝΒΑ και στη συνέχεια ακολούθησε η ανακοίνωση. Μετά από τρία χρόνια στην Ευρώπη, δύο εκ των οποίωνσ το Τελ Αβίβ, ο Ελληνοαμερικανός επιστρέφει στη χώρα που μεγάλωσε. Πρόκειται για την τρίτη διαφορετική φανέλα που θα φορέσει στον… μαγικό κόσμο, μετά από αυτές των Ατλάντα Χοκς και Μέμφις Γκρίζλις.

Η ανακοίνωση:

The Dallas Mavericks have signed Tyler Dorsey to a two-way contract.

Dorsey joins Dallas after spending last season with Olympiacos Piraeus, where he averaged 10.7 points, 2.3 rebounds and 1.8 assists per game while helping the club to the Greek League title. pic.twitter.com/FLEOeTmnIH

