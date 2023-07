Επίσημα στον Απόλλωνα ο Σαλούστρος

Την απόκτηση του 33χρονου φόργουορντ για τα επόμενα δύο χρόνια ανακοίνωσε η ομάδα της Πάτρας με κάθε επισημότητα.

Ήταν γνωστό και πλέον έγινε και επίσημα… πράξη. Ο Χρήστος Σαλούστρος ανακοινώθηκε για τα επόμενα δυο χρόνια από τον Απόλλωνα Πάτρας και αναμένεται να ενισχύσει την περιφερειακή γραμμή της ομάδας του κόουτς Βετούλα ενόψει της νέας σεζόν στο πρωτάθλημα της Basket League.

Ο 33χρονος φόργουορντ αποχώρησε από τον ΠΑΟΚ, με τον οποίο την περασμένη σεζόν μέτρησε 5,4 πόντους, 5,2 ριμπάουντ, αλλά και 1,3 ασίστ κατά μέσο όρο ανά ματς σε 26 εμφανίσεις του στην Basket League, ενώ προσέφερε αρκετές λύσεις και στο Basketball Champions League.

Στο παρελθόν, ο Σαλούστρος ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του από τον Φιλαθλητικό, ενώ στη συνέχεια φόρεσε τη φανέλα του Πανιωνίου, του ΠΑΟΚ, του Κολοσσού Ρόδου, του Προμηθέα, ενώ έχει φορέσει και 13 φορές το εθνόσημο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Απόλλωνα Πατρών:

«Χρήστο καλώς ήλθες, μαζί θα πετύχουμε πολλά.

Η οικογένεια του Απόλλωνα καλωσορίζει τον Χρήστο Σαλούστρο, ο οποίος για τις δύο επόμενες σεζόν θα αγωνίζεται στην αγαπημένη μας ομάδα. Χρήστο να έχεις υγεία και να είσαι σίγουρος ότι όλοι μαζί θα πετύχουμε πολλά.

ΤΟ WHO IS WHO

O Χρήστος Σαλούστρος γεννήθηκε στις 29 Μαρτίου του 1990 στο Ηράκλειο και ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στον Φιλαθλητικό. Με την ομάδα του Ζωγράφου έπαιξε την τριετία 2010-2013. Τη σεζόν 2013-2014 αγωνίστηκε για πρώτη φορά στη Basket League φορώντας την φανέλα του Πανιωνίου. Έναν χρόνο μετά, μεταγράφηκε στον ΠΑΟΚ και ακολούθως στον Κολοσσό.

Στη Ρόδο παρέμεινε έμεινε για δύο χρόνια (2015-2017) έως ότου μετακινηθεί στην Πάτρα για λογαριασμό του Προμηθέα. Στην διετή παρουσία του στην Αχαϊκή πρωτεύουσα κατάφερε να παίξει τόσο στο Basketball Champions League (2018-2019) όσο και στους τελικούς της Basket League της ίδιας χρονιάς. Από το 2019 έως το 2022 αγωνίστηκε με επιτυχία στο Περιστέρι, ενώ πέρυσι ήταν βασικό στέλεχος του ΠΑΟΚ με τον οποίο συμμετείχε στα ημιτελικά των play-offs της Basket League. Σε 26 παιχνίδια πρωταθλήματος σε κάτι παραπάνω από 20 λεπτά συμμετοχής είχε μέσο όρο 5,4 πόντους, 5,2 ριμπάουντ, 1,3 ασίστ και 8,6 ranking με 29/51 δίποντα με 56,9%, 22/62 τρίποντα με 35,5% και 16/24 βολές με 66,7%. Αντίστοιχα στο Basketball Champions League σε 9 παιχνίδια είχε μέσο όρο 3,4 πόντους, με 4,7 ριμπάουντ σε σχεδόν 22 λεπτά με 6/11 δίποντα με 54,5%, 5/21 τρίποντα με 23,8% και 4/6 βολές με 66,7%.

Το 2018 αναδείχθηκε πιο βελτιωμένος παίκτης του πρωταθλήματος της Basket League, ενώ αγωνίστηκε και στην Εθνική ομάδα των Ανδρών. Έχει φορέσει συνολικά 13 φορές τη γαλανόλευκη φανέλα και στις 22/2/2021 στον αγώνα με τη Λετονία και τη νίκη της Ελλάδας στην παράταση (97-94), πραγματοποίησε την καλύτερή του εμφάνιση, σκοράροντας 17 πόντους.

Ο Χρήστος Σαλούστρος μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής, έκανε δηλώσεις στο apollonpatras1926-kae.gr και είπε: «Από τα μελανόλευκα στα μελανόλευκα και είμαι πολύ χαρούμενος που έρχομαι στον Απόλλωνα Πατρών. Με τον κόσμο στο πλευρό μας, πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά σπουδαία πράγματα. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στο γήπεδο».//Γ.