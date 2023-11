Επική απόδραση από την Λουμπιλάνα για την Τάουερς | “Λιοντάρια” και στην Τουρκία

Με νίκες συνέχισαν οι ομάδες από την Βρετανία και Γερμανία, κάνοντας σημαντικά βήματα για να ανέβουν βαθμολογικά ώστε να φτάσουν όσο πιο γρήγορα μπορούν στην πρόκριση της επόμενης φάσης.

Γουλβς – Βενέτσια 77-93

Η ιταλική ομάδα προσπάθησε από την αρχή να επιβληθεί με τον ρυθμό της και τα κατάφερε, ακόμη και με τρεις πόντους. Για την ακρίβεια, με την λήξη της πρώτης περιόδου, οι φιλοξενούμενοι προηγούταν με σκορ 23-20, χάρη στην πολύ καλή εμφάνιση του Ράιγιον Τάκερ. Μάλιστα, ο Αμερικανός γκαρντ συνέχισε την πολύ παραγωγική του εμφάνιση και βοήθησε σημαντικά και στο δεύτερο δεκάλεπτο. Με την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, η Βενέτσια είχε πάρει “κεφάλι” από την Γουλβς, με διαφορά 5 πόντων (39-44), παρά την αντίσταση του Ρασίντ Σουλάιμον από μεριάς της Γουλβς.

Η τρίτη περίοδος εκτυλίχθηκε με το ίδιο τέμπο, με την φιλοξενούμενη ομάδα να συνεχίζει συντηρώντας την διαφορά, αφού το δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με σκορ 69-62. Το χάσμα… ξέφυγε στα εναπομείναντα δέκα λεπτά, με το παιχνίδι να παίρνει άλλες διαστάσεις, αφού τρία λεπτά πριν το τελευταίο σφύριγμα των διαιτητών, το σκορ είχε διαμορφωθεί ως 87-69 (+18) για την Βενέτσια! Οι “Λύκοι” δεν μπορούσαν να αντισταθούν και να γυρίσουν το σκορ, ή έστω να μειώσουν σημαντικά, και αφέθηκαν στο επιθετικό ρεσιτάλ της ομάδας από την Βενετία, η οποία έφυγε νικηφόρα από το “Avia Solutions Group Arena”, με τελικό σκορ 93-77 (+16).

Another W for @REYER1872 as they win in Lithuania 🇱🇹 #RoadToGreatness pic.twitter.com/8Ch7sIfssN

Μπεσίκτας – Λόντον Λάιονς 80-83

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν με τον ίδιο ρυθμό, πηγαίνοντας χέρι-χέρι στο σκορ τα πρώτα τρία λεπτά. Πιο συγκεκριμένα, στα 7:12 λεπτά της πρώτης περιόδου, ο Μάθιου Μόργκαν έκανε την διαφορά διψήφια για τους Λόντον Λάιονς, αφού με δίποντο “έγραψε” το 10-5. Ωστόσο, σχεδόν στα μισά του δεκαλέπτου (5:45), η Μπεσίκτας ισοφάρισε (10-10) δια χειρός Τζόνα Μάθιους, πίσω από τα 6.75 μέτρα, και με 3:14 πριν το άκουσμα του μπάζερ, ο Αμερικανός έβαλε μπροστά την τουρκική ομάδα για πρώτη φορά, με την “ψαλίδα” να αγγίζει τους 4. Τα “Λιοντάρια” όμως, δεν πτοήθηκαν και φρόντισαν όχι μόνο να περάσουν μπροστά μέχρι την λήξη της περιόδου, αλλά με τους δύο Μόργκαν (Μάθιου και Κόνορ) “έγραψαν” το 25-19 στην ολοκλήρωση του δεκαλέπτου. Με την επιστροφή στο παρκέ, οι γηπεδούχοι έκανα ό,τι χρειαζόταν για να μειώσουν και να ισοφαρίσουν και το πέτυχαν με τους Τζόνα Μάθιους και Άνχελ Ντελγκάδο. Αυτό κράτησε μέχρι τα μέσα της περιόδου όμως (4:34, 35-35), αφού το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με σκορ 46-42, υπέρ της λονδρέζικης ομάδας.

Οι παίκτες του Πέταρ Μπόζιτς γύρισαν από τα αποδυτήρια και μπήκαν με μοναδικό τους στόχο να κάνουν την διαφορά τους… διψήφια για τα καλά! Μάλιστα, ο Τζόρνταν Τέιλορ το έφερε εις πέρας και με το… παραπάνω, αφού με εύστοχο τρίποντο έβαλε τους Λόντο Λάιονς μπροστά με +12 (68-56, 00:43). Ο Ντέρεκ Νίντχαμ όμως, απάντησε και εκείνος πίσω από την γραμμή του τριπόντου και μείωσε στους 9 (68-59) για το σκορ του τρίτου δεκαλέπτου. Ωστόσο, στην τελευταία περίοδο, τα πράγματα ήρθαν… τούμπα! Ο Μάθιου Μίτσελ έκανε έντονη την παρουσία του για την Μπεσίκτας και η οικοδέσποινα ομάδα γύρισε το ματς μέσα σε ένα λεπτό! Για την ακρίβεια, στο 1:19 τα “Λιοντάρια” ήταν μπροστά με σκορ 82-74, από βολές του Μίτσελ, ο οποίος έκανε και το 82-75. Ο Χάμοντς μείωσε στους 5 με τρίποντο (82-75, 00:53), με τον Μίτσελ να κάνει το 82-80 και να μετατρέπει το παιχνίδι σε ντέρμπι, 7 δευτερόλεπτα πριν το τέλος! Ο Τέιλορ πήγε στην γραμμή των βολών όμως, έκανε το 83-80 και εκεί ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση!

Τσεντεβίτα Ολίμπια – Τάουερς Αμβούργου 83-86

Η οικοδέσποινα ομάδα ξεκίνησε με το δεξί, αφού στο πρώτο δεκάλεπτο κατάφερε να “αποσπάσει” το… μαξιλαράκι των 3 πόντων, με σκορ περιόδου 22-19. Ο Ντι Τζέι Στιούαρτ ήταν εκείνος που φρόντισε να δημιουργηθεί αυτή η διαφορά ασφαλείας, ενώ οι Πρέπελιτς και Μπάζιτς έβαλαν το… χεράκι τους στο δεύτερο δεκάλεπτο, στο οποίο η Τάουερς είχε πάρει “κεφάλι” με μπροστάρη τον Λούκας Μάισνερ. Πιο συγκεκριμένα, οι φιλοξενούμενοι εκμεταλλεύτηκαν την αδυναμία παραγωγικότητας των γηπεδούχων και “τρύπησαν” πολλάκις την άμυνα, με αποτέλεσμα να πάνε στα αποδυτήρια προπορευόμενοι, με διαφορά 7 πόντων (43-36).

Με την επιστροφή για το δεύτερο ημίχρονο, έγιναν… σημεία και τέρατα! Ο Αλ Ντουράμ “ισοπέδωσε” το σλοβενικό καλάθι και η τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε με σκορ 74-49! Σωστά! Η ομάδα από το Αμβούργο προηγήθηκε με 25 πόντους στο τρίτο δεκάλεπτο, αλλά στο τελευταίο έπεσε “θύμα” του ξεσπάσματος της Τσεντεβίτα. Οι δύο ομάδες μάς προσέφεραν σπουδαίο μπασκετικό θέαμα, αφού δια χειρός Γιάκα Μπλάζιτς, το κλαμπ της Λουμπλιάνα επέστρεψε. Συγκεκριμένα, 35 δευτερόλεπτα πριν την λήξη της αναμέτρησης, ο Σλοβένος γκαρντ έκανε το 81-79. Ο Ντουράμ όμως, έκανε το 82-79, αλλά ο Πρέπελιτς μείωσε στους 2. Ο Χιούζ ευστόχησε σε δύο βολές για το 84-80, αλλά ο Σλοβένος απάντησε πίσω από τα 6.75 μέτρα (84-83, 00:02). Δεν υπήρχε άλλος χρόνος όμως για την Τσεντεβίτα, η οποία έκανε φάουλ στον Χιούζ, εκείνος σκόραρε και στις δύο βολές και “σημείωσε” το 86-83 για το τελικό σκορ.

.@hamburgtowers hold on in Ljubljana to get their first win of the competition 👀#RoadToGreatness pic.twitter.com/UVmZkJsaZF

— BKT EuroCup (@EuroCup) November 15, 2023