Επέστρεψε ο Λάρκιν

Η Αναντολού Εφές ανακοίνωσε την επιστροφή του 30χρονου γκαρντ στην ενεργό δράση και μάλιστα βρέθηκε στη βασική πεντάδα της ομάδας του για τον αγώνα κόντρα στη Μπουγιουκτσεμετζέ.

Ο Σέιν Λάρκιν φόρεσε τη φανέλα της Αναντολού Εφές για πρώτη φορά στη φετινή αγωνιστική περίοδο. Η τουρκική ομάδα ενημέρωσε για την επιστροφή του, κάνοντας… λογοπαίγνιο με το όνομά του και τον βασιλιά (Lar-King).

Ο 30χρονος γκαρντ τραυματίστηκε στο δεξί του χέρι κατά τη διάρκεια του Ευρωμπάσκετ με την Εθνική Τουρκίας και έμεινε εκτός παρκέ έως και σήμερα. Στο παιχνίδι κόντρα στη Μπουγιοκτσεμετζέ για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος Τουρκίας, βρέθηκε στη βασική πεντάδα της ομάδας του.//

The Return of the Lar-King 👑#HouseOfBlue #BenimYerimBurası pic.twitter.com/ZVuJEmpLU9

