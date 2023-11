Επανένωση Ζαλγκίρις με Γουόκαπ, Μπραζντέικις και Μήτρου-Λονγκ (video)

Η λιθουανική ομάδα βρέθηκε στο “Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας” και οι άλλοτε παίκτες του συνόλου από το Κάουνας πέρασαν να χαιρετήσουν τους πρώην συμπαίκτες τους.

Ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί με την Ζαλγκίρις το βράδυ της Παρασκευής 24/11, 21:15 (ΕΡΑ ΣΠΟΡ), για τις ανάγκες της 10ης αγωνιστικής της Euroleague. Ωστόσο, οι δύο ομάδες έχουν… ιδιαίτερη σχέση τα τελευταία χρόνια.

Αρχής γενομένης από τo 2021, όταν οι “ερυθρόλευκοι” απέκτησαν τον Τόμας Γουόκαπ από το Κάουνας. Στις αρχές της σεζόν 2023/24, οι Πειραιώτες “ψώνισαν” ξανά από την Λιθουανία, με τον Ίγκνας Μπραζντέικις να ταξιδεύει στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Πριν μερικές μέρες, ο Ναζ Μήτρου-Λονγκ αποχώρησε από την Ζαλγκίρις και έπιασε και εκείνος… λιμάνι.

Έτσι, με αφορμή την αποψινή αναμέτρηση, οι τρεις παίκτες της ελληνικής ομάδας επισκέφθηκαν τα αποδυτήρια της φιλοξενούμενης για να πουν ένα “γεια” στους άλλοτε συμπαίκτες του.//ΓΚ

Δείτε το video:

Good to see you! 🙌 pic.twitter.com/GMN4GIfYKi

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) November 24, 2023