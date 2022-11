Έπαιζε με… δεινοσαυράκι στη γραμματεία ο Αντετοκούνμπο!

Μία… ξέγνοιαστη στιγμή είχε ο Έλληνας σούπερ σταρ, καθώς εθεάθη στη γραμματεία να ασχολείται με ένα πλαστικό δεινοσαυράκι και η κάμερα δεν θα μπορούσε να απουσιάσει από πάνω του.

Στο ντέρμπι των Μιλγουόκι Μπακς κόντρα στους Ντάλας Μάβερικς, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρήκε λίγο χρόνο εκτός παρκέ και ασχολήθηκε με ένα πλαστικό δεινοσαυράκι που ήταν στη γραμματεία. Ο Έλληνας σούπερ σταρ “πιάστηκε” από τον φακό της κάμερας, προσφέροντας μία ξέγνοιαστη στιγμή στο κοινό του NBA.//

Δείτε τη φωτογραφία:

Giannis was playing with a dinosaur during that last time out. pic.twitter.com/MEddEl0ezW

— Andrew Hensch (@AndrewHensch) November 28, 2022