Eνισχύονται με Γουντ οι Λέικερς

Σε μία σημαντική προσθήκη για την front-line τους προχώρησαν οι “Λιμνάνθρωποι”, αποκτώντας τον φόργουορντ για τα επόμενα δύο χρόνια.

Ο Κρίστιαν Γουντ συμφώνησε με τους Λος Άντζελες Λέικερς για τα επόμενα δύο χρόνια έναντι 5,7 εκατομμυρίων δολαρίων, ενισχύοντας πολύ τη γραμμή των ψηλών τους.

Ο 27χρονος ψηλός αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν με τη φανέλα των Ντάλας Μάβερικς, μετρώντας 16.6 πόντους, 7.3 ριμπάουντ και 1.1 μπλοκ κατά μέσο όρο ανά ματς, ενώ εξαιρετική ήταν και η παρουσία του πριν στους Χιούστον Ρόκετς.//Γ.

ESPN story on Christian Wood landing a deal with the Lakers https://t.co/8N50eCYHZd

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 6, 2023