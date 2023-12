Εμφατική νίκη των Κινγκς | Στα… ρηχά ο Βεζένκοφ

Η ομάδα του Σακραμέντο υποδέχθηκε τους Γιούτα Τζαζ, τους οποίος και νίκησε, με τελικό σκορ 125-104, έχοντας σε… τρομερή βραδιά τον Κίγκαν Μάρεϊ. Ο άλλοτε φόργουορντ του Ολυμπιακού έμεινε χαμηλά.

Οι Κίνγκς υποδέχθηκαν τους Τζαζ στο “Golden 1 Center”, στο Σακραμέντο, σε μία αναμέτρηση από την οποία κατάφεραν να αποσπάσουν το θετικό αποτέλεσμα. Με αυτό τον τρόπο, οι “Βασιλιάδες” βρίσκονται στη 5η θέση της βαθμολογίας, με ρεκόρ 15-9, ενώ οι φιλοξενούμενοι έμειναν στην 12η, με 9-17.

Κορυφαίος όλων ήταν ο… εξωπραγματικός Κίγκαν Μάρεϊ, ο οποίος σκόραρε 47 πόντους, μάζεψε 8 ριμπάουντ και μοίρασε 2 ασίστ, ενώ ο Σάσα Βεζένκοφ έμεινε… στα ρηχά, πετυχαίνοντας 3 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Ο Κόλιν Σέξτον ήταν ο πολυτιμότερος από την πλευρά των ηττημένων, με 28 πόντους, 3 ριμπάουντ και 1 ασίστ, με τον Λάουρι Μάρκανεν να τον ακολουθεί, έχοντας 18 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Τα δωδεκάλεπτα: 35-23, 62-50, 106-76, 125-104.//ΓΚ

chill lil' 47-ball. franchise record in 3s made in a single game. no biggie.@CoorsLight #MadeToChill pic.twitter.com/BVYta6aivr

— Sacramento Kings (@SacramentoKings) December 17, 2023