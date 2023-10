Eλεύθερος από τους Σίξερς ο Ντάνι Γκριν

Η ομάδα της Φιλαδέλφεια αποδέσμευσε τον έμπειρο περιφερειακό μετά και από την παραχώρηση του Τζέιμς Χάρντεν στους Λος Άντζελες Κλίπερς.

Οι Φιλαδέλφεια Σίξερς συμφώνησαν να στείλουν τον “μούσια”, Τζέιμς Χάρντεν στο Λος Άντζελες, για λογαριασμό των Κλίπερς, όπως ανέφεραν πηγές στον έγκριτο δημοσιογράφο του ESPN Έντριαν Βονιαρόφσκι.

Η ανταλλαγή αυτή έφερε και νέες κινήσεις στο “στρατόπεδο” των Σίξερς, καθώς ο οργανισμός της Φιλαδέλφεια αποδέσμευσε στη συνέχεια τον Ντάνι Γκριν, καθώς δεν υπήρχε πλέον διαθέσιμη θέση στο ρόστερ.

Ο τρεις φορές πρωταθλητής ΝΒΑ (2014 με Σπερς, 2019 με Ράπτορς, 2020 με Λέικερς), φέτος είχε αγωνιστεί μόλις σε δυο παιχνίδια με τους Σίξερς, ενώ στη καριέρα του σε 999 αγώνες, μετράει 8,7 πόντους, 3,4 ριμπάουντ και 1,5 ασίστ κατά μέσο όρο ανά ματς.//Γ.

