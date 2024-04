Εκτός ο Ρόμπινσον κόντρα στους Χοκς

Ο γκαρντ των Μαϊάμι Χιτ θα μείνει εκτός για την αναμέτρηση με την Ατλάντα όπως ανακοίνωσε στην πρόσφατη αναφορά για τους τραυματισμούς των αθλητών.

Ο Ντάνκαν Ρόμπινσον θα μείνει εκτός για την αναμέτρηση με τους Χοκς καθώς αντιμετωπίζει μια σπάνια μορφή οστεοαρθρίτιδας που “χτυπά” στις αρθρώσεις της σπονδυλικής στήλης, αναγκάζοντας τον να μην μπορεί να αποδώσει στους αγώνες.

Τη φετινή σεζόν ο Ρόμπινσον έχει κατά μέσο όρο σε 68 παιχνίδια στο NBA από 12,9 πόντους με 2,8 ασίστ και 2,5 ριμπάουντ σε 28 λεπτά εντός παρκέ.

#MIAvsATL INJURY UPDATE: Duncan Robinson (left facet syndrome) has been ruled out of tonight's game vs the Hawks.

Terry Rozier (neck spasms) is listed as questionable.

— Miami HEAT (@MiamiHEAT) April 9, 2024