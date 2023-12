Εκτός για έναν μήνα ο Μάνεκ

Τις υπηρεσίες του Αμερικανού σουτέρ θα στερηθεί για έναν μήνα η Ζαλγκίρις Κάουνας, καθώς τραυματίστηκε στο γόνατο.

Απρόοπτος… πονοκέφαλος προέκυψε στην αναμέτρηση ανάμεσα σε Νεπτούνας και Ζαλγκίρις Κάουνας (27/11), με την ομάδα του Μακσβίτις να χάνει μετά από τραυματισμό στο γόνατο τον Μάνεκ για έναν μήνα.

Η ομάδα από την Λιθουανία θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Αμερικανού σουτέρ για τουλάχιστον έναν μήνα όπως αποκάλυψε η ομάδα με ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. //ΝΚ

Unfortunately, injury sustained in the last game will keep Brady Manek out for at least a month. pic.twitter.com/q0hj2pw4cW

