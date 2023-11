Έκανε την ανατροπή και… χαμογέλασε η Μακάμπι

Η ισραηλινή ομάδα επιβλήθηκε της Φενερμπατσέ, με τελικό σκορ 78-73 φέρνοντας το παιχνίδι… τούμπα στην τέταρτη περίοδο, με μπροστάρηδες τους Σόρκιν, Μπράουν και Γουέμπ.

Η Μακάμπι ήταν η… τυπική οικοδέσποινα της αναμέτρησης, αφού υποδέχθηκε την Φενερμπαχτσέ στο “Aleksandar Nikolic Hall”, στην Σερβία, για τις ανάγκες της 9ης αγωνιστικής της EuroLeague. Ωστόσο, το σύνολο του Κάτας κατάφερε να αποκομίσει το θετικό αποτέλεσμα και έκλεισε με όμορφο τρόπο τη “διαβολοβδομάδα”, αφήνοντας πίσω τους την ήττα από τον Ολυμπιακό, την Τρίτη 14/11.

Ο αγώνας:

Το πρώτο καλάθι της αναμέτρησης σκόραρε ο Τζέικ Κοέν, ο οποίος άνοιξε το σκορ για την Μακάμπι, μόλις στα πρώτα 24 δευτερόλεπτα. Από εκεί και πέρα, οι δύο ομάδες πήγαιναν χέρι – χέρι, μέχρι τα μέσα της πρώτης περιόδου, όταν και ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις έκανε το 17-12, με ελεύθερες βολές. Στο 6′, ο Τζόναθαν Μότλεϊ έκανε το 19-12 και επέκτεινε την διαφορά, με τον Χέιζ-Ντέιβις να ευστοχεί σε ένα ακόμη ένα ζεύγος βολών. Ωστόσο, ο Χασιέλ Ριβέρο μείωσε στο 21-14, με 2:13 λεπτά να απομένουν για το άκουσμα της ολοκλήρωσης του πρώτου δεκαλέπτου. Μάλιστα, η Μακάμπι έκλεισε την περίοδο με δύο σετ βολών, στα οποία ήταν εύστοχοι οι Τζέιμς Γουέμπ και Ταμίρ Μπλατ, με τον φωτεινό πίνακα να αναγράφει 28-21 ως σκορ της πρώτης περιόδου.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν με τρίποντο, δια χειρός Γουέμπ, ο οποίος μείωσε αμέσως στους 4 (28-24), αναγκάζοντας τον Ταρίκ Μπιμπέροβιτς να απαντήσει για το 30-24. Η Φενέρ όμως, βρέθηκε προ εκπλήξεως, αφού ο Ρόμαν Σόρκιν έκανε το 30-30 και η τουρκική ομάδα είχε ως μοναδικό της παραστάτη τον 22χρονο φόργουορντ, που ευστόχησε πίσω από τα 6.75 μέτρα. Ο Γουέμπ μείωσε με δίποντο, όντας στον… πόντο (33-32, 06:18), αλλά ο νεαρός παίκτης του Δημήτρη Ιτούδη κατάφερε να αντιδράσει και σε αυτή την κίνηση των Ισραηλινών, ξανά πίσω από την γραμμή του τριπόντου, από όπου και έκανε το 36-32. Ο Γιάμ Μαντάρ, μετά από περισσότερο από ένα λεπτό, έβαλε και εκείνος το λιθαράκι του για την Φενερμπαχτσέ, ούτως ώστε να επεκτείνουν την διαφορά, και σε συνεργασία με τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, κατάφεραν να κάνουν την διαφορά διψήφια (43-32). Ο Λορένζο Μπράουν εκτέλεσε πίσω από την γραμμή των 6.75 και έριξε την διαφορά κάτω από τους 10 πόντους, αλλά ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έδειξε και εκείνος το ταπεραμέντο του στα μακρινά σουτ, κάνοντας το 46-35, με 37 δευτερόλεπτα να απομένουν για την λήξη του πρώτο ημιχρόνου. Ο Λορένζο Μπράουν έριξε την διαφορά πάλι σε μονοψήφιο αριθμό όμως, 00:22 πριν το σφύριγμα του πρώτου μισού, με τους παίκτες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια με σκορ 46-38.

