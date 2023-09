Έφυγε από τη ζωή πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού

Ο Αμερικανός βετεράνος φόργουορντ, ο οποίος φόρεσε τη φανέλα του “τριφυλλιού” το 2006, απεβίωσε σε ηλικία 42 ετών, όπως γνωστοποίησαν οι Μάτζικ.

Σε ηλικία μόλις 42 ετών έφυγε σήμερα (13/09) από τη ζωή ο άλλοτε παίκτης του Παναθηναϊκού, Μπράντον Χάντερ, ο οποίος φόρεσε τη φανέλα των “πρασίνων” το 2006, αλλά και άλλων ευρωπαϊκών ομάδων.

Ο Χάντερ αγωνίστηκε στους Μπόστον Σέλτικς, στους Ορλάντο Μάτζικ και στη συνέχεια μετακόμισε στην Ευρώπη. Βρέθηκε στον Παναθηναϊκό για μικρό χρονικό διάστημα και στη συνέχεια βρέθηκε σε Νάπολι, Λιβόρνο, Μπιέλα, Χάποελ Ιερουσαλήμ και στη Χάποελ Γκιλμπόα Γκαλίλ.//Γ.

🙏

We are terribly saddened to learn of the loss of our former teammate, Brandon Hunter. We send our deepest condolences to the entire Hunter family.

– The DeVos family, players, coaches and staff of the @OrlandoMagic pic.twitter.com/OLs0XMjrdA

— Orlando Magic PR (@Magic_PR) September 13, 2023