Έφυγε από τη ζωή ο “θρυλικός” Μπιλ Ράσελ

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 88 ετών άφησε ο εμβληματικός αστέρας του “μαγικού κόσμου” του ΝΒΑ.

Το ΝΒΑ θρηνεί, καθώς σήμερα (31/07) έφυγε από τη ζωή ο θρυλικός παλαίμαχος σέντερ των Μπόστον Σέλτικς από φυσικά αίτια.

Ο Ράσελ ως παίκτης κατάφερε να κατακτήσει 11 δαχτυλίδια με τους “Κέλτες”, ενώ παράλληλα πήρε και δυο πρωταθλήματα ως προπονητής της Βοστώνης. Στην καριέρα του επίσης ο σούπερ σταρ του ΝΒΑ είχε αναδειχθεί 12 φορές All-Star, ήταν τρεις φορές μέλος της κορυφαίας πεντάδας, και οκτώ φορές μέλος της δεύτερης καλύτερης πεντάδας, ενώ παράλληλα όσα χρόνια αγωνίστηκε στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη μέτρησε 15.1 πόντους, 22.5 ριμπάουντ και 4.3 ασίστ κατά μέσο όρο ανά ματς.

NBA legend Bill Russell has passed away peacefully at the age of 88. RIP.



Ο Κομισάριος του ΝΒΑ μετά το θάνατο του παίκτη-σύμβολο για τη Λίγκα δήλωσε τα εξής:

Statement from NBA commissioner Adam Silver on the death of the iconic Bill Russell, “the greatest champion in all of team sports.” pic.twitter.com/uDG15nmqJ1

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 31, 2022