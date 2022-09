Δικαιώθηκε ο Μίτροβιτς και… πληρώνει η Βιλερμπάν

Το γαλλικό δικαστήριο έκρινε ως αθώο τον Μαυροβούνιο προπονητή για τη διαμάχη που είχε με την ομάδα που προπονούσε την προηγούμενη σεζόν, με αποτέλεσμα μάλιστα να έχει και καλές αποδοχές.

Ο Ζβέζνταν Μίτροβιτς δικαιώθηκε στη δικαστική διαμάχη που είχε με τη Βιλερμπάν από τα τέλη της προηγούμενης χρονιάς. Έτσι, το γαλλικό δικαστήριο επιδίκασε το ποσό των 481.464 ευρώ στον πολύπειρο τεχνικό μετά από δυο χρόνια… διαμάχης.

Υπενθυμίζεται πως ο Μαυροβούνιος τεχνικός απολύθηκε από τη Βιλερμπάν τον Μάιο του 2020, όταν ανέλαβε στη θέση του ο αδερφός του ιδιοκτήτη της ομάδας, Τόνι Πάρκερ, ο Τζέι Πάρκερ.

Zvezdan Mitrovic was dismissed by ASVEL in May 2020 due to ‘serious misconduct’.

The club will now have to pay the coach a hefty amount for this decision 😬https://t.co/oGjy6jAgan

— BasketNews (@BasketNews_com) September 14, 2022