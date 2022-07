Η επιστροφή του Μπέινς είναι γεγονός (ΦΩΤΟ)

Μια ευχάριστη είδηση στο χώρο του μπάσκετ το ξαφνικό “come back” στη δράση του Αυστραλού σέντερ για τους Μπρισμπέιν Μπούλετς της πατρίδας του.

Έπειτα από έναν χρόνο γεμάτο πόνο και… σκοτάδι, ο Άρον Μπέινς είναι έτοιμος να πατήσει παρκέ, ξανά. Η ομάδα που εδρεύει στην περιοχή, όπου νοσηλευόταν για πολλούς μήνες ύστερα από τον τραυματισμό του στον αυχένα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο (σ.σ. χτύπησε στον προημιτελικό με την Ιταλία) του πρότεινε διετές συμβόλαιο με NBA buy-out και εκείνος υπέγραψε για να αποτελέσει τον ηγέτη της στo NBL.

Το 2014 πανηγύρισε το πρωτάθλημα στο ΝΒΑ με τους Σαν Αντόνιο Σπερς και από το 2012 έως σήμερα έχει περάσει, ακόμα, κατά σειρά από Ντιτρόιτ Πίστονς, Μπόστον Σέλτικς, Φίνιξ Σανς και Τορόντο Ράπτορς, μετρώντας πάνω από 520 συμμετοχές σε κανονική διάρκεια και playoffs. Φυσικά, τη σεζόν 2011-12, ο 36χρονος ψηλός αγωνίστηκε στην ελληνική Basket League με εισήγηση του Άρη Λυκογιάννη για λογαριασμό του Ίκαρου Καλλιθέας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Μάρτιο του 2020, ο Μπέινς σημείωσε 37 πόντους (σ.σ. career-high του στο ΝΒΑ) με 9 τρίποντα. Αυτός και ο Τζέιμς Χάρντεν είναι οι μόνοι παίκτες στην ιστορία της λίγκας με 35+ πόντους, 15+ ριμπάουντ και 9 τρίποντα σε έναν αγώνα! Μπορεί να μην επιστρέψει, ξανά, στις ΗΠΑ ως παίκτης, όμως το γεγονός ότι θα παίξει και πάλι μπάσκετ, ενώ για καιρό δεν μπορούσε να περπατήσει, είναι μια σπουδαία νίκη ζωής…

Η επισημοποίηση της συμφωνίας του Άρον Μπέινς με τους Μπρισμπέιν Μπούλετς:

BRISBAYNE.

The Brisbane Bullets are excited to officially announce NBA veteran and Australian Boomer, Aron Baynes has joined the club on a 2 year deal.https://t.co/HJ9u3mPsYi

We’re building our team for NBL23, build yours with @technologypeople pic.twitter.com/fvuwfUVibX

— Brisbane Bullets (@BrisbaneBullets) July 28, 2022