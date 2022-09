Δεύτερη νίκη για τη Γαλλία (video)

Οι “τρικολόρ” αν και δυσκολεύτηκαν κόντρα στο Μάλι, επικράτησαν με 74-59, στον τρίτο αγώνα τους για το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας.

Η Εθνική Γαλλίας κατάφερε να πανηγυρίσει τη δεύτερη νίκη της στο Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών που διεξάγεται στην Αυστραλία, καθώς αυτή τη φορά επιβλήθηκε της αντίστοιχης Εθνικής ομάδας του Μάλι με 74-59 για το δεύτερο όμιλο της διοργάνωσης.

Κορυφαία για τις “τρικολόρ” ήταν η Γκάμπι Ουίλιαμς με 14 πόντους, 7 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ κομβική ήταν και η εμφάνιση της Αλέξια Σαρτερό, η οποία σημείωσε 12 πόντους. Από την άλλη μεριά, για τις Αφρικανές ξεχώρισε η Σίκα Κονέ, η οποία “σταμάτησε” στους 18 πόντους, ενώ σημείωσε και double-double με ισάριθμα ριμπάουντ.

France moved to 2-1 despite a monster performance by Mali’s Sika Kone 💪#FIBAWWC x #PassionnémentBleu 🇫🇷 pic.twitter.com/bmbEauz7SQ

