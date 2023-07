Δεν θα ενισχύσει την Εθνική Ισραήλ ο Αβντίγια!

Χωρίς τον μεγάλο αστέρα τους θα παραταχθούν οι Ισραηλινοί στο επερχόμενο Προολυμπιακό προκριματικό τουρνουά.

Πριν από μερικές ημέρες, ο Ντένι Αβντίγια τραυματίστηκε στο ισχίο σε προπόνησης της εθνικής Ισραήλ και σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα, οι Γουόσινγκτον Γουίζαρντς του απαγόρευσαν να συμμετάσχει με το εθνόσημο της πατρίδας του στο Προολυμπιακό προκριματικό τουρνουά του καλοκαιριού.

Οι Γουίζαρντς δεν θέλουν να… ρισκάρουν το μέλλον του 22χρονου διεθνή φόργουορντ, προκειμένου να τον προστατέψουν και να μην προκύψει μεγαλύτερος τραυματισμός εάν αγωνιστεί με το Ισραήλ.

Υπενθυμίζεται πως το Ισραήλ θα αγωνιστεί κόντρα σε Βόρεια Μακεδονία, Τσεχία και Εσθονία από τις 12 μέχρι τις 15 Αυγούστου.//Γ.

Deni Avdija will not participate in the Pre-Olympic Qualifying tournament with the Israel National Team. As per the IBBA, due to a hip injury the Washington Wizards won’t allow Avdija to take part in the competition this summer. pic.twitter.com/VuADPsCiRN

— Sports Rabbi (@thesportsrabbi) July 25, 2023