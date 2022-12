Χτύπησε την κόρη του και συνελήφθη ο Στούντεμαϊρ!

Ο πρώην παίκτης των Νιου Γιόρκ Νικς θα βρεθεί αντιμέτωπος με το νόμο καθώς συνελήφθη με την κατηγορία ότι χτύπησε την κόρη του!

Μπλεξίματα με το νόμο έχει ο Αμάρε Στούνταμαϊρ. Ο πρώην παίκτης των Νιου Γιορκ Νικς και των Φοίνιξ Σανς, ο οποίος πέρασε και από την Ευρώπη συνελήφθη, αφού χτύπησε την κόρη του. Όπως αναφέρεται από τους αυτόπτες μάρτυρες, ο Στούντεμαϊρ γρονθοκόπησε την κόρη του στο σαγόνι και στη συνέχεια τη χαστούκισε αρκετές φορές, προκειμένου να τη… συνετίσει γιατί δεν του άρεσε η συμπεριφορά της.//

Amar’e Stoudemire was arrested in Miami, per @AndySlater

Stoudemire allegedly told cops his daughter “received a whooping from him for being disrespectful and a liar,” pic.twitter.com/gYtVkMHTjj

