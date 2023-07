Χωρίς τον Νίκο Μάνιον η Ιταλία στο Παγκόσμιο

Μετά την δεδομένη απουσία του Νταλίνο Γκαλινάρι και ο γκάρντ της Μπασκόνια θα απουσιάσει από το Μουντομπάσκετ.

Ο Τζιαμάρκο Ποτσέκο θα στερηθεί έναν ακόμα παίκτη για το παγκόσμιο κύπελλο, δηλώνοντας πως «Αυτό το καλοκαίρι ο Νίκο Μάνιον δεν θα είναι μέλος της ομάδας μας. Ήταν μια οδυνηρή απόφαση για εμάς αλλά το μοιραστήκαμε από κοινού».

Μια ακόμα απουσία για το παγκόσμιο κύπελλο λόγω της κόπωσης των παικτών και των συνεχόμενων υποχρεώσεων που έχουν με τις ομάδες τους είναι ο Νίκολα Γιόκιτς, όπως και ο Γιάννης Αντετοκούμπο που έχει πρόβλημα τραυματισμού και είναι ένας ακόμα παίκτης που θέτει υποψηφιότητα να μην είναι στο Παγκόσμιο κύπελλο.

The Italian basketball federation has confirmed that Nico Mannion will miss the upcoming World Cup 😕 pic.twitter.com/Aa00NCSQ1O

— BasketNews (@BasketNews_com) July 24, 2023