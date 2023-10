Χωρίς Μίντλετον οι Μπακς κόντρα στους Χοκς

Ο Αμερικανός γκαρντ θα απουσιάσει από την αναμέτρηση των “ελαφιών” με τα “γεράκια” στο “Fiserv Forum” (30/10, 01:00), καθώς ο Έιντριαν Γκρίφιν προτίμησε να τον ξεκουράσει.

Με μια σημαντική απουσία θα παραταχθούν οι Μπακς τα ξημερώματα της Δευτέρας (30/10 01:00) κόντρα στους Ατλάντα Χοκς. Συγκεκριμένα ο Κρις Μίντλετον δεν θα δώσει το “παρών” στο ματς, καθώς επιλέχθηκε για λόγους ξεκούρασης να απουσιάσει από την αναμέτρηση.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο ο Αμερικανός περιφερειακός ταλαιπωρήθηκε αρκετά με προβλήματα τραυματισμών, κυρίως με το δεξί του γόνατο. Με αποτέλεσμα να χάσει πολλούς αγώνες της ομάδας του.

Την περσινή χρονιά ο Μίντλετον είχε 15.1 πόντους, 4.2 ριμπάουντ και 4.9 ασίστ μέσο όρο με 31.5% στα τρίποντα σε 33 αγώνες.//ΓΓ.

#Bucks head coach Adrian Griffin said Khris Middleton will NOT play against the Hawks Sunday.

It is right knee injury management on the back-to-back. He is expected to play vs. the #Heat Monday.

Middleton participated in the team’s individual day on Friday and practiced today.

— Jim Owczarski (@JimOwczarski) October 28, 2023