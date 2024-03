Χωρίς Γιάννη οι Μπακς κόντρα στους Σέλτικς

Τα “ελάφια” έχουν μπροστά τους μία δύσκολη μάχη με τους πρωτοπόρους της Ανατολής (21/3, 01:30) και σε αυτή δεν θα έχουν τον Έλληνα σούπερ σταρ.

Όπως αναφέρει ο Σαμς Σαράνια του “The Athletic”, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα μείνει εκτός από το ματς με την ομάδα της Βοστώνης λόγω προβλήματος στον ιγνυακό τένοντα. Το συγκεκριμένο θα είναι το πέμπτο ματς που θα χάσει ο Αντετοκούνμπο τη φετινή σεζόν, στην οποία μετράει 30.8 πόντους, 11.2 ριμπάουντ και 6.4 ασίστ κατά μέρο όρο σε 64 παιχνίδια.

Milwaukee Bucks star Giannis Antetokounmpo (hamstring) is out tonight vs. Boston Celtics, sources tell @TheAthletic @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 20, 2024