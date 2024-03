Χόλιντεϊ: «Ας μου έλεγαν μια μέρα πριν ότι θα με ανταλλάξουν, όχι 5 λεπτά πριν»

Ο γκαρντ των Σέλτικς αποχώρησε από τη ομάδα των Μπακς το προηγούμενο καλοκαίρι για να την Βοστόνη μετά από ένα πρωτάθλημα με τα “ελάφια” στο πλευρό του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Στην εκπομπή του Ντρέιμοντ Γρκιν, ο Χόλιντεϊ μίλησε για την αποχώρηση του από τους Μπακς στην αρχή της σεζόν για να έρθει στην Βοστόνη σε μια σειρά ανταλλαγών και τον Ντέμιαν Λίλαρντ να παίρνει την θέση του. Ο τρόπος αντιμετώπισης του front office των “ελαφιών” ήταν αυτό που στεναχώρησε τον γκαρντ των “Κελτών” ζητώντας από τους προϊσταμένους της ομάδας να τον ενημερώσουν για τα πλάνα τους και όχι να του ανακοινώσουν την αποχώρηση του σε 5 λεπτά. «Τουλάχιστον ας μου το έλεγαν μια μέρα πριν (ότι θα τον ανταλλάξουν), όχι 5 λεπτά πριν» δήλωσε στην συνέντευξη.

Jrue Holiday wasn’t a fan of how Milwaukee handled the Dame trade

"At least let me know 24 hours in advance, not 5 minutes in advance"

(🎥 @TheVolumeSports )

pic.twitter.com/DU5BcHXCKm

— NBACentral (@TheDunkCentral) March 26, 2024