Χίρο: «Στο τέλος της ημέρας είναι απλά δουλειά»

Ο 23χρονος γκαρντ παραχώρησε δηλώσεις σχετικά με τις φήμες που τον ήθελαν εμπλεκόμενο σε πακέτο ανταλλαγής, με την απάντηση του να είναι… άκρως ώριμη.

Το ενδεχόμενο πως ο Τάιλερ Χίρο θα έφευγε μέσω ανταλλαγής από τους Μαϊάμι Χιτ ακουγόταν από στόμα σε στόμα και όταν έφτασε η στιγμή ο ίδιος να τοποθετηθεί πάνω σε αυτό, έκανε λόγω για την… σκληρή δουλειά.

Για την ακρίβεια, ο άσσος του Σποέλστρα αναφέρθηκε πως στο τέλος της ημέρας, είτε φύγει είτε όχι, πρόκειται για μία δουλειά που προσπαθεί να την κρατήσει, μένοντας σε υψηλό επίπεδο, εξασφαλίζοντας ένα καλό μέλλον για την οικογένειά του. Προφανώς, αυτό δείχνει πως ο 23χρονος πλέι μέικερ ωριμάζει και σκέφτεται πολλά περισσότερα πέρα από το μπάσκετ.

Αναλυτικά η δήλωσή του:

«Στο τέλος της μέρας είναι απλά δουλειά. Προσπαθώ να το κρατήσω επειδή είμαι στο ΝΒΑ, βγάζοντας εκατομμύρια δολάρια και φτιάχνοντας την ζωή της οικογένειας μου».//ΓΚ

Tyler Herro didn’t let trade rumors stress him out

“At the end of the day it’s a business and I try to keep that in perspective at the same time because I’m in the NBA making millions of dollars and setting my family up for the rest of their lives, too.”

October 6, 2023