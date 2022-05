Χειρουργήθηκε ο Εμπίντ

Την πόρτα του χειρουργείου πέρασε ο 28χρονος σέντερ των Σίξερς, προκειμένου να επιδιορθώσει τον τραυματισμό του στον δεξιό αντίχειρα.

Σύμφωνα με την ομάδα του, ο Τζοέλ Εμπίντ υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση τη Δευτέρα (30/5), έτσι ώστε να αποκαταστήσει τον τραυματισμό του στον δεξιό αντίχειρα. Παράλληλα, είχε μία διαδικασία αποκατάστασης και για έναν τραυματισμό που τον ταλάνιζε στον αριστερό του δείκτη.

Καμία εκ των διαδικασιών, πάντως, δεν θα επηρεάσει τη διαθεσιμότητα του Αμερικανού σέντερ αναφορικά με τις προπονήσεις και την προετοιμασία των Σίξερς.

76ers’ Joel Embiid underwent surgery Monday to repair his right thumb injury, per the team, and he also had a procedure to repair an injury to his left index finger. Neither procedure is expected to impact Embiid’s availability for training camp.

— Shams Charania (@ShamsCharania) May 31, 2022