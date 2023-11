Χάνει όλη τη σεζόν ο Ρόμπερτ Γουίλιαμς

Ο Aμερικανός σέντερ θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου λόγω του προβλήματος στο δεξί του γόνατο, με αποτέλεσμα να χάσει όλο το υπόλοιπο της φετινής σεζόν.

Σύμφωνα με τον Έντριαν Βοϊναρόφσκι, ο Ρόμπερτ Γουίλιαμς θα χάσει όλο το υπόλοιπο της σεζόν λόγω τραυματισμού στο δεξί του γόνατο.

Ο 26χρονος σέντερ, που ήταν μέρος της ανταλλαγής με τους Σέλτικς για τον Τζρου Χόλιντεϊ, τραυματίστηκε σοβαρά πριν από μερικές ημέρες στον αγώνα με τους Μέμφις Γκρίζλις, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να περάσει την πόρτα του χειρουργείου ώστε να αποκατασταθεί η ζημιά που έχει υποστεί.

Φέτος, είχε ξεκινήσει καλά τη σεζόν με τη νέα του ομάδα, μετρώντας 6,8 πόντους και 6,3 ριμπάουντ κατά μέσο όρο στα 6 πρώτα παιχνίδια των Μπλέιζερς στη regular season.//ΓΓ

