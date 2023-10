Χαμ για Ντέιβις: «Βλέπω πολλή χαρά στο πρόσωπό του καθώς παίζει»

Ο τεχνικός των Λος Άντζελες Λέικερς έκανε λόγο για τον “Φρύδια” αναφέροντας πως βλέπει το χαμόγελό του όταν είναι στο παρκέ και αυτό τα λέει όλα. Μάλιστα, για εκείνον ο 30χρονος φόργουορντ/σέντερ είναι… πεινασμένος!

Τι καλύτερο από το να βλέπει ένας προπονητής τους παίκτες του να παίζουν με χαρά κάθε φορά, δείχνοντας πως βρίσκονται στο μέρος όπου ευτυχούν. Ο Άντονι Ντέιβις, σύμφωνα με τον Ντάρβιν Χαμ, είναι εκεί όπου ανήκει γιατί αγωνίζεται με χαμόγελο.

Ο 30χρονος φόργουορντ/σέντερ των Λος Άντζελες Λέικερς θέλει να προσθέσει ακόμη ένα δαχτυλίδι στο προσωπικό του παλμαρέ και μαζί με τον ΛεΜπρόν κάνουν αισθητό το κίνητρο, βάσει του προπονητή τους.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Αυτό που με ικανοποιεί είναι η χαρά που βλέπεις στο πρόσωπό του καθώς παίζει. Βλέπω πολλή χαρά στο πρόσωπό του. Το σώμα του αισθάνεται καλά. Αισθάνεται καλά με το παιχνίδι του. Έχει δουλέψει πολύ αυτό το καλοκαίρι. Είναι πεινασμένος όπως πάντα, αυτός και ο ΛεΜπρόν και οι δύο. Και αυτό ρέει στην υπόλοιπη ομάδα μας. Αλλά χαίρεται πάρα πολύ όταν παίζει».//ΓΚ

Darvin Ham on Anthony Davis:

"The thing that I'm tickled by is the joy you see in his face as he's playing. I see a lot of joy in his face. His body is feeling good. He's feeling good about his game. He's put in a lot of work this summer. He's hungry as ever, he and [LeBron]… pic.twitter.com/9QvoP0s8sl

— ClutchPoints (@ClutchPoints) October 8, 2023