Buzzer-Beater του Τζορτζ… ισοπέδωσε τους Γουόριορς

Ο άσος των Κλίπερς δεν δίστασε να εκτελέσει μπροστά στον Κλέι Τόμσον, στα τελευταία δευτερόλεπτα, έτσι ώστε να πάρει η ομάδα του την νίκη στο… νήμα. Και έτσι έγινε! Η ομάδα από το Λος Άντζελες επικράτησε των Γκόλντεν Στέιτ, με τελικό σκορ 113-112.

Φοβερός Πολ Τζορτζ, με 25 πόντους, 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ χάρησε την νίκη στους Κλίπερς επί των Γουόριορς, σουτάροντας πίσω από την γραμμή του τριπόντου στο τέλος της αναμέτρησης, μπροστά σε έναν εκ των κορυφαίων αμυντικών της λίγκας.

Τι και αν ο Στεφ Κάρι πραγματοποίησε νταμπλ-νταμπλ εμφάνιση με 22 πόντους και 11 ασίστ, δεν ήταν γραφτό των άλλοτε πρωταθλητών να νικήσουν τα ξημερώματα της Κυριακής 3/12 στην “Crypton.com Arena”.//ΓΚ

Δείτε το Buzzer-Beater του Πολ Τζορτζ:

PAUL GEORGE GAME WINNER ‼️

Clippers comeback from down 22 to beat the Warriors 🔥 pic.twitter.com/aUoFiMZ1UN

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) December 2, 2023