Ρίχνει τους τόνους η Χάποελ Ιερουσαλήμ

Η ομάδα από το Ισραήλ πήρε μία… διαφορετική θέση με ανάρτηση που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θέλοντας να τονίσει το πόσο ασφαλές είναι το γήπεδό της, ενόψει του Game 3 απέναντι στην ΑΕΚ.

Η Χαποέλ Ιερουσαλήμ δημοσίευσε ένα βίντεο, το οποίο το συνόδευσε με… άλλου είδους περιεχόμενο. Οι αναφορές σε “εκδίκηση”, “πύλες της κολάσεως” κλπ πλέον δεν υπάρχουν.

Όσα έγραψε η ομάδα του Ισραήλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

«Είμαστε η Χάποελ Ιερουσαλήμ. Ένα ασφαλές μέρος για όλους τους οπαδούς, αντιπάλους, παίκτες. Εκεί που γιορτάζουμε τη διαφορετικότητα και καλωσορίζουμε κάθε λάτρη του μπάσκετ. Αυτή είναι η ιστορία μας».//

Η ανάρτηση:

מהאהבה האינסופית מאשקה ועד האמונה האדומה של משפחת חדד: זאת הפועל ירושלים.

We are Hapoel Jerusalem.

A safe place for everyone – fans, rivals, players.

Where we celebrate diversity and welcome each and every basketball lover.

This is our story.

Full Vid > https://t.co/NNFUfkIcmK pic.twitter.com/M4AdzsNSXr

— Hapoel Jerusalem BC (@JerusalemBasket) April 17, 2023