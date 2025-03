Οι πιθανοί αντίπαλοι της ΑΕΚ στα προημιτελικά του BCL

Η ΑΕΚ είναι η μοναδική ομάδα που συνεχίζει στο BCL από την χώρα μας και πλέον βάζει πλώρη για το Final Four, που όπως όλα δείχνουν σε περίπτωση που η “Ένωση” πάρει την πρόκριση θα διοργανωθεί στην “SUNEL Arena”.

Για να φτάσει όμως εκεί η ΑΕΚ θα πρέπει να ξεπεράσει το εμπόδιο μιας εκ των Γαλατασαράι, Ναντέρ ή Ρέτζιο Εμίλια, με πλεονέκτημα έδρας σε σειρά Best off three. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή (28/03) στις 12:30.

Αναλυτικά οι υποψήφιοι αντίπαλοι της ΑΕΚ

Γαλατάσαραϊ

Ρέτζιο Εμίλια

Ναντέρ



Οι ομάδες με το πλεονέκτημα έδρας:

ΑΕΚ

Ουνικάχα Μάλαγα

Τενερίφη

Νίμπουρκ



Οι ομάδες με το μειονέκτημα έδρας:

Ντερτόνα

Γαλατάσαραϊ

Ρέτζιο Εμίλια

Ναντέρ.//ΝΚ.

