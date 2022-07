Κοντά στην πρώτη κίνηση το Λαύριο (video)

Ο Χρήστος Σερέλης επέστρεψε στο σύλλογο και έπιασε αμέσως δουλειά, αναζητώντας τους παίκτες που θα πρωταγωνιστήσουν τη νέα σεζόν. Ο Σάβιον Φλαγκ είναι η πρώτη επιλογή του σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα.

Πρόκειται για γκαρντ/φόργουορντ που αποφοίτησε από το Σαμ Χιούστον Στέιτ και μέτρησε 18.6 πόντους, 8.2 ριμπάουντ και 2.2 ασίστ στο NCAA, νούμερα αξιοσημείωτα και που δημιουργούν προσδοκίες, όπως και η επιλογή των Ατλάντα Χοκς να τον δοκιμάσουν πριν από το φετινό ντραφτ. Δεν επιλέχθηκε από καμία ομάδα, όντας 23 ετών και “ψημένος”.

Το ρεπορτάζ ανέδειξε ο Ιταλός δημοσιογράφος, Εμιλιάνο Κάρκια του “Sportando”:

