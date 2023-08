Έφτασε στην Αθήνα ο Μπαλτσερόφσκι

Ο νεοαποκτηθείς Πολωνός σέντερ του Παναθηναϊκού βρίσκεται πλέον στη χώρα μας, μιας και προσγειώθηκε στο “Ελευθέριος Βενιζέλος” τις πρώτες πρωινές ώρες και ετοιμάζεται να ενσωματωθεί στην προετοιμασία.

Ο Αλεξάντερ Μπαλτσερόφσκι έφτασε στην Αθήνα για λογαριασμό του “τριφυλλιού”. Ο 22χρονος ψηλός πήρε μερικές μέρες άδεια, μετά τη λήξη των υποχρεώσεών του με την Εθνική Πολωνίας. Πλέον, είναι έτοιμος να ξεκινήσει τη… δουλειά, υπό τις οδηγίες του Εργκίν Αταμάν. «Είμαι ενθουσιασμένος που είμαι εδώ. Ελπίζω το ΟΑΚΑ να είναι… τρελό, όπως πάντα» ήταν τα πρώτα λόγια του.//Α.

Δείτε την ανάρτηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός για την άφιξη του Πολωνού:

Hello Aleksander Balcerowksi 👋🏼

We're happy to see you again ☘️ #WeTheGreens #paobc pic.twitter.com/IP5mFxegea

— Panathinaikos BC (@paobcgr) August 25, 2023