ΕΡΤ SPORTS
ΕΡΑΣΠΟΡ
ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ
ΟΜΑΔΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

Basket League: Το πρόγραμμα για τις αγωνιστικές 11 έως 14

ΜΠΑΣΚΕΤBasket League
Ανανεώθηκε:
Αίθουσα Σύνταξης
Αίθουσα Σύνταξης
EUROKINISSI

 

Με ανακοίνωσή του ο ΕΣΑΚΕ έκανε γνωστές τις ημερομηνίες και ώρες των αγώνων από την 11η έως τη 14η αγωνιστική, με το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης να προγραμματίζεται για τις 22 Ιανουαρίου.

Ο ΕΣΑΚΕ με ανακοίνωσή του έκανε γνωστό το αγωνιστικό και τηλεοπτικό πρόγραμμα από την 11η έως την 14η αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Basket League:

BASKET LEAGUE

11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 7-1-2023

ΠΕΑΚ Δ. ΤΟΦΑΛΟS 16:00 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ – ΑΡΗΣ ΕΡΤ3

ΔΑΚ ΠΛΑΤΩΝ 17:00 ΙΩΝΙΚΟΣ – ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ERT FLIX ΕΡΤ SPORTS

ΟΑΚΑ 19:15 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ bwin ΕΡΤ3

ΚΥΡΙΑΚΗ 8-1-2023

PAOK SPORTS ARENA 15:45 ΠΑΟΚ mateco – ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ CARNA ΕΡΤ3

Κ.Γ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΟΔΟΥ 17:00 ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS – ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT ERT FLIX ΕΡΤ SPORTS

ΣΕΦ 19:15 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΑΕΚ ΕΡΤ3

BASKET LEAGUE

12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 14-1-2023

TV/Web – tv ΠΕΑΚ Δ. ΤΟΦΑΛΟΣ 16:00 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ – ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT

ΕΡΤ3 Κ.Γ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΟΔΟΥ 17:00 ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS – ΙΩΝΙΚΟΣ ERT FLIX ΕΡΤ SPORTS

ΝΚΓ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ» 19:15 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΙΟ – ΑΕΚ ΕΡΤ3

ΚΥΡΙΑΚΗ 15-1-2023

ΟΑΚΑ 15:45 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΑΡΗΣ ΕΡΤ3

PAOK SPORTS ARENA 19:15 ΠΑΟΚ mateco – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ bwin ΕΡΤ3

ΔΕΥΤΕΡΑ 16-1-2023

ΣΕΦ 19:15 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ CARNA ΕΡΤ3

BASKET LEAGUE

13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 21-1-2023

TV/Web – tv ΔΑΚ ΠΛΑΤΩΝ 16:00 ΙΩΝΙΚΟΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΕΡΤ3

Κ.Γ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΟΔΟΥ 17:00 ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS – ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ERT FLIX ΕΡΤ SPORTS

Κ.Γ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 19:15 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ CARNA – ΑΕΚ ΕΡΤ3

ΚΥΡΙΑΚΗ 22-1-2023

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ 16:00 ΑΡΗΣ – ΠΑΟΚ mateco ΕΡΤ3

Κ.Γ. ΛΑΥΡΙΟΥ 19:15 ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΕΡΤ3

ΔΕΥΤΕΡΑ 23-1-2023

Κ.Γ. «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» 19:15 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ bwin – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΕΡΤ3

BASKET LEAGUE

14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 28-1-2023

TV/Web – tv ΟΚ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 16:00 ΑΕΚ – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ bwin ΕΡΤ3

ΠΕΑΚ Δ. ΤΟΦΑΛΟΣ 17:00 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ – ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS ERT FLIX ΕΡΤ SPORTS

ΟΑΚΑ 19:15 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΙΩΝΙΚΟΣ ΕΡΤ3

ΚΥΡΙΑΚΗ 29-1-2023

PAOK SPORTS ARENA 15:45 ΠΑΟΚ mateco – ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT ΕΡΤ3

ΝΚΓ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ» 17:00 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΙΟ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ CARNA ERT FLIX ΕΡΤ SPORTS

ΣΕΦ 19:15 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΑΡΗΣ ΕΡΤ3

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Απαγορεύεται η χρήση, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη. Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του ertsports.gr διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΕΡΤ Α.Ε.

LIVE

www.ertsports.gr | © 2022

ΟΜΑΔΕΣ

ΟΜΑΔΕΣ