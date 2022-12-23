Basket League: Το πρόγραμμα για τις αγωνιστικές 11 έως 14

Με ανακοίνωσή του ο ΕΣΑΚΕ έκανε γνωστές τις ημερομηνίες και ώρες των αγώνων από την 11η έως τη 14η αγωνιστική, με το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης να προγραμματίζεται για τις 22 Ιανουαρίου.
Ο ΕΣΑΚΕ με ανακοίνωσή του έκανε γνωστό το αγωνιστικό και τηλεοπτικό πρόγραμμα από την 11η έως την 14η αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Basket League:
BASKET LEAGUE
11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 7-1-2023
ΠΕΑΚ Δ. ΤΟΦΑΛΟS 16:00 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ – ΑΡΗΣ ΕΡΤ3
ΔΑΚ ΠΛΑΤΩΝ 17:00 ΙΩΝΙΚΟΣ – ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ERT FLIX ΕΡΤ SPORTS
ΟΑΚΑ 19:15 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ bwin ΕΡΤ3
ΚΥΡΙΑΚΗ 8-1-2023
PAOK SPORTS ARENA 15:45 ΠΑΟΚ mateco – ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ CARNA ΕΡΤ3
Κ.Γ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΟΔΟΥ 17:00 ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS – ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT ERT FLIX ΕΡΤ SPORTS
ΣΕΦ 19:15 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΑΕΚ ΕΡΤ3
BASKET LEAGUE
12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 14-1-2023
TV/Web – tv ΠΕΑΚ Δ. ΤΟΦΑΛΟΣ 16:00 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ – ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT
ΕΡΤ3 Κ.Γ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΟΔΟΥ 17:00 ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS – ΙΩΝΙΚΟΣ ERT FLIX ΕΡΤ SPORTS
ΝΚΓ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ» 19:15 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΙΟ – ΑΕΚ ΕΡΤ3
ΚΥΡΙΑΚΗ 15-1-2023
ΟΑΚΑ 15:45 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΑΡΗΣ ΕΡΤ3
PAOK SPORTS ARENA 19:15 ΠΑΟΚ mateco – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ bwin ΕΡΤ3
ΔΕΥΤΕΡΑ 16-1-2023
ΣΕΦ 19:15 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ CARNA ΕΡΤ3
BASKET LEAGUE
13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 21-1-2023
TV/Web – tv ΔΑΚ ΠΛΑΤΩΝ 16:00 ΙΩΝΙΚΟΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΕΡΤ3
Κ.Γ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΟΔΟΥ 17:00 ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS – ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ERT FLIX ΕΡΤ SPORTS
Κ.Γ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 19:15 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ CARNA – ΑΕΚ ΕΡΤ3
ΚΥΡΙΑΚΗ 22-1-2023
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ 16:00 ΑΡΗΣ – ΠΑΟΚ mateco ΕΡΤ3
Κ.Γ. ΛΑΥΡΙΟΥ 19:15 ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΕΡΤ3
ΔΕΥΤΕΡΑ 23-1-2023
Κ.Γ. «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» 19:15 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ bwin – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΕΡΤ3
BASKET LEAGUE
14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 28-1-2023
TV/Web – tv ΟΚ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 16:00 ΑΕΚ – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ bwin ΕΡΤ3
ΠΕΑΚ Δ. ΤΟΦΑΛΟΣ 17:00 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ – ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS ERT FLIX ΕΡΤ SPORTS
ΟΑΚΑ 19:15 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΙΩΝΙΚΟΣ ΕΡΤ3
ΚΥΡΙΑΚΗ 29-1-2023
PAOK SPORTS ARENA 15:45 ΠΑΟΚ mateco – ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT ΕΡΤ3
ΝΚΓ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ» 17:00 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΙΟ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ CARNA ERT FLIX ΕΡΤ SPORTS
ΣΕΦ 19:15 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΑΡΗΣ ΕΡΤ3