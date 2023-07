Αυτό θα είναι το υπερσύγχρονο γήπεδο μπάσκετ της Μπάγερν (video)

Η γερμανική ομάδα έχει στα πλάνα της να πραγματοποιήσει ένα φιλικό προς το περιβάλλον, αλλά και συνάμα μοντέρνο, γήπεδο από το 2024!



Η Μπάγερν Μονάχου θα αποκτήσει νέο γήπεδο, με όλες τις ανέσεις. Το όνομά του θα είναι “SAP Garden” και θα είναι το σπίτι όχι μόνο των Βαυαρών για τις μπασκετικές τους υποχρεώσεις, αλλά και της Red Bull Μονάχου στο ice hockey. H τοποθεσία του θα είναι στο “Olympiapark” και θα είναι σαν κήπος.//ΓΚ

There really will be a 🏀 𝐆𝐚𝐫𝐝𝐞𝐧 in Munich next year! 🌱

The @sapgarden at Olympiapark will be coming to you in 2024, and it will be absolutely beautiful.

— FC Bayern Basketball (@FCBBasketball) July 25, 2023