Αυτή είναι η αφιέρωση των Ντότζερς στον Κόμπι

Οι Λος Άντζελες Ντότζερς εκμεταλλεύτηκαν την “Lakers Night” και έκαναν την νύχτα… μέρα, τιμής ένεκεν στον Κόμπι Μπράιαν.

Η ομάδα μπέιζμπολ του LA αναμετρήθηκε με τους Ατλάντα Μπρέιβς, στο πλαίσιο του πρωταθλήματος Major League Baseball. Την θέση του Κόμπι Μπράιαντ πήρε η κόρη του, Νατάλια.

The #Dodgers put on an epic drone show dedicated to Kobe for Lakers Night 💜💛 pic.twitter.com/lSIR7d4xTt

— Lakers Daily (@LakersDailyCom) September 2, 2023