Αβέβαιο το μέλλον του Χάρντεν στους Σίξερς

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, υπάρχουν τριγμοί στη σχέση Τζέημς Χάρντεν – Φιλαδέλφια Σίξερς και ο “μούσιας” αναμένεται να ζητήσει ανταλλαγή.

Όπως αποκάλυψε ο Σαμς Χανάρια, ο Χάρντεν έχει εκφράσει τον προβληματισμό του για τον τζένεραλ μάνατζερ της ομάδας, Νταρίλ Μόρει, ενώ αναμένεται αυτή η κόντρα να οδηγήσει τον σταρ του ΝΒΑ στο να αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του μέσω ανταλλαγής. Η ομάδα που φέρεται να επιθυμεί να αγωνιστεί είναι οι Λος Άντζελες Κλίπερς στο πλευρό των Καγουάι Λέοναρντ και Πολ Τζόρτζ.//ΣΠ

“The relationship between James Harden and Daryl Morey is essentially severed, it’s essentially fractured throughout this process.”

NBA Insider @ShamsCharania has the latest on James Harden. pic.twitter.com/aMhSJ9gDqS

— The Rally (@TheRally) July 17, 2023